Карасев назвал сильные стороны кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга Шугалея

Политолог Владимир Карасев поддержал кандидатуру баллотирующегося в ЗакС Санкт-Петербурга Максима Шугалея и рассказал о положительных качествах ученого-социолога.

Максим Шугалей недавно был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Родина". Социолог известен многим жителям Северной столицы, которые готовы оказать ему поддержку.

О сильных сторонах Шугалея в разговоре с журналистами издания "Народные новости" рассказал политолог Владимир Карасев. По его мнению, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обязательно должен одержать победу на выборах, которые пройдут в единый день голосования — 19 сентября.

"Учитывая его высокий авторитет среди населения, его узнаваемость, предположу, что он пройдет в Заксобрание Санкт-Петербурга. Наше общество давно нуждается в таких депутатах, как Максим. Люди хотят видеть во власти людей честных, справедливых, настоящих патриотов, любящих свой город, свою страну", — заявил Карасев.

Широкую известность Шугалей получил после того, как более года незаконно пребывал в ливийской тюрьме "Митига". В плену он находился вместе с переводчиком Самером Суэйфаном. После выхода из неофициальной тюрьмы Шугалей возглавил ФЗНЦ.