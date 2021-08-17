Безпалько назвал «катастрофическое» условие для досрочного ухода Зеленского

Проведение досрочных выборов президента Украины возможно только при наличии «катастрофических условий». Однако смена власти не сможет полностью изменить ситуацию в Киеве, поскольку для этого необходимо кардинально пересмотреть экономическую политику государства. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Ранее центр «Социальный мониторинг» выяснил, что 41,1% украинцев выступают за проведение досрочных президентских выборов. При этом около половины опрошенных (48,1%) не считают внеочередную избирательную кампанию необходимой.

Примечательно, что около 73% респондентов против 27% полагают, что события на Украине развиваются в неправильном направлении. В Донбассе такой позиции придерживаются около 85% человек, а в центральном регионе страны — 64,4%.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Все, что происходит [на Украине — прим. ред.], никак не соотносится с их [граждан] ожиданиями, в том числе и к Владимиру Зеленскому. Безусловно, они ожидали хоть какого-то улучшения своего материального положения, роста экономики, налаживания добрососедских отношений с соседями, роста торговли и промышленности. За этим и стоят эти настроения», — объяснил эксперт.

Недоверие к действующей власти и политическому курсу страны демонстрируют результаты другого опроса, согласно которому 65% украинцев убеждены, что Киев и сам Зеленский находятся «под внешним управлением», констатировал Безпалько. Однако местные жители едва ли осознают, что после смены президентской власти ничего в сущности не изменится.

«Они считают, что царя надо поменять, и тогда все будет хорошо. Царь плохой. И бояре плохие. Но вот новый царь придет, и всех плохих бояр накажут. В реальности на Украине надо менять всю политическую систему, экономическую политику, это займет несколько лет. Тем более что Украина уже испытала довольно значительные потери в экономике и вообще в целом как государства», — рассуждает политолог.

Федеральное агентство новостей /

Что касается досрочных президентских выборов, то вероятность их проведения «минимальна», убежден собеседник издания. По его словам, недовольство граждан ситуацией в стране, которое они выражают через опросы, не оказывает никакого воздействия на политическую систему и самого Зеленского.

«Чтобы на это [досрочные выборы] пошел сам действующий президент и те люди, которые стоят за ним, должны сложиться какие-то чрезвычайные условия, катастрофические. Пока что их нет. Если бы 41% населения вышел бы протестовать на майдан, тогда да, можно было бы говорить о чем-то», — подытожил эксперт.

С момента вступления в должность до сегодняшних дней рейтинг Зеленского существенно падал. Если в августе 2019 года доверие к нему высказывали рекордные 70% опрошенных, то в январе 2021 года проголосовать за него на досрочных выборах были бы готовы лишь 19,8%. При этом его партия «Слуга народа» опустилась на четвертое место в списке ведущих политических сил.

Федеральное агентство новостей /

10 августа почти половина украинцев заявила о «невозможности терпеть» социально-экономическую обстановку в стране. При этом основную ответственность за текущее положение дел опрошенные возложили на Зеленского (37,3%), а не правительство (27,4%) или Верховную раду (19,6%).

Опрос центра «Социальный мониторинг» проводился со 2 по 11 августа 2021 года путем личного интервью по месту проживания респондента. В исследовании приняли участие 3 012 украинских граждан.