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Безпалько назвал «катастрофическое» условие для досрочного ухода Зеленского

Безпалько назвал «катастрофическое» условие для досрочного ухода Зеленского

Проведение досрочных выборов президента Украины возможно только при наличии «катастрофических условий». Однако смена власти не сможет полностью изменить ситуацию в Киеве, поскольку для этого необходимо кардинально пересмотреть экономическую политику государства. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Ранее центр «Социальный мониторинг» выяснил, что 41,1% украинцев выступают за проведение досрочных президентских выборов. При этом около половины опрошенных (48,1%) не считают внеочередную избирательную кампанию необходимой.

Примечательно, что около 73% респондентов против 27% полагают, что события на Украине развиваются в неправильном направлении. В Донбассе такой позиции придерживаются около 85% человек, а в центральном регионе страны — 64,4%.

«Царь плохой». Эксперт назвал «катастрофическое» условие для досрочного ухода Зеленского
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

«Все, что происходит [на Украине — прим. ред.], никак не соотносится с их [граждан] ожиданиями, в том числе и к Владимиру Зеленскому. Безусловно, они ожидали хоть какого-то улучшения своего материального положения, роста экономики, налаживания добрососедских отношений с соседями, роста торговли и промышленности. За этим и стоят эти настроения», — объяснил эксперт.

Недоверие к действующей власти и политическому курсу страны демонстрируют результаты другого опроса, согласно которому 65% украинцев убеждены, что Киев и сам Зеленский находятся «под внешним управлением», констатировал Безпалько. Однако местные жители едва ли осознают, что после смены президентской власти ничего в сущности не изменится.

«Они считают, что царя надо поменять, и тогда все будет хорошо. Царь плохой. И бояре плохие. Но вот новый царь придет, и всех плохих бояр накажут. В реальности на Украине надо менять всю политическую систему, экономическую политику, это займет несколько лет. Тем более что Украина уже испытала довольно значительные потери в экономике и вообще в целом как государства», — рассуждает политолог.

«Царь плохой». Эксперт назвал «катастрофическое» условие для досрочного ухода Зеленского
Федеральное агентство новостей  / 

Что касается досрочных президентских выборов, то вероятность их проведения «минимальна», убежден собеседник издания. По его словам, недовольство граждан ситуацией в стране, которое они выражают через опросы, не оказывает никакого воздействия на политическую систему и самого Зеленского.

«Чтобы на это [досрочные выборы] пошел сам действующий президент и те люди, которые стоят за ним, должны сложиться какие-то чрезвычайные условия, катастрофические. Пока что их нет. Если бы 41% населения вышел бы протестовать на майдан, тогда да, можно было бы говорить о чем-то», — подытожил эксперт.

С момента вступления в должность до сегодняшних дней рейтинг Зеленского существенно падал. Если в августе 2019 года доверие к нему высказывали рекордные 70% опрошенных, то в январе 2021 года проголосовать за него на досрочных выборах были бы готовы лишь 19,8%. При этом его партия «Слуга народа» опустилась на четвертое место в списке ведущих политических сил.

«Царь плохой». Эксперт назвал «катастрофическое» условие для досрочного ухода Зеленского
Федеральное агентство новостей  / 

10 августа почти половина украинцев заявила о «невозможности терпеть» социально-экономическую обстановку в стране. При этом основную ответственность за текущее положение дел опрошенные возложили на Зеленского (37,3%), а не правительство (27,4%) или Верховную раду (19,6%).

Опрос центра «Социальный мониторинг» проводился со 2 по 11 августа 2021 года путем личного интервью по месту проживания респондента. В исследовании приняли участие 3 012 украинских граждан.