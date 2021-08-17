"Звенящая тишина": посол РФ в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле

Талибы гарантировали безопасность российской дипмиссии в Афганистане, сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) взяло под контроль территорию Афганистана. Талибы утверждают, что иностранным дипломатам гарантирована безопасность в республике.

Жирнов встретился с представителем талибов. По словам посла РФ в Афганистане, встреча прошла конструктивно.

"В столице Афганистана сейчас звенящая тишина, выстрелов нет", — уточнил Дмитрий Жирнов.

Талибы заверили, что никаких преград для работы посольства чиниться не будет, заключил дипломат.