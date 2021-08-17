Западные страны потерпели полный провал в многолетней кампании на территории Афганистана и не могут давать советы об этой стране, заявил социолог и ученый Максим Шугалей.

Глава Фонда защиты национальных ценностей прокомментировал недавнее заявление Европарламента об Афганистане в интервью изданию "ПолитРоссия". По словам Шугалея, не стоит обращать внимание на подобные документы европейских политиков, которые проявляют беспокойство в связи с возможным усилением российского влияния в центральноазиатской стране.

"Слушать США и их союзников о том, что они хотят и чего боятся, ни нам, ни мировому сообществу не нужно, Все, что говорит Запад, мы должны полностью игнорировать, это пустой звук", — подчеркнул Шугалей отсутствие смысла в заявлении европарламентариев.

Герой отметил, что США и страны НАТО оставили после себя хаос, от которого страдают многие мирные афганцы, некоторые из них погибли при попытках покинуть страну на западных самолетах. Шугалей сообщил о своем намерении вылететь в Кабул для личного ознакомления с ситуацией в столице Афганистана.