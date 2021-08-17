Представитель "Талибана": США должны вывести из Афганистана войска до 11 сентября

Пентагон должен точно в указанный срок вывести всех американских солдат из Афганистана, заявил представитель запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" Сухейл Шахин.

Вашингтон некоторое время назад объявил о готовности завершить вывод войск до 11 сентября 2021 года. Соединенные Штаты должны придерживаться своих обещаний, обратил внимание Шахин. "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) выражает свою приверженность соглашениям и не будет атаковать американцев, добавил он.

Обстановка на территории Афганистана значительно обострилась после наступления "Талибана" на ряд провинций. США проводят эвакуацию солдат и дипломатических работников из Кабула. Талибы взяли Кабул 15 август, и захватили президентский дворец.