Боевики "Талибана" убили жительницу Афганистана из-за отказа готовить им еду

Члены движения "Талибан" (признанно террористическим и запрещено в России) забили насмерть многодетную мать, когда та не стала выполнять требования боевиков.

Дочь убитой женщины рассказала, что в их дом не раз приходили талибы. Местная жительница попыталась объяснить радикалам, что не в состоянии прокормить 15 человек, передает телеканал CNN.

Тогда боевики повалили свою собеседницу на пол, став избивать ее на глазах. Тогда девушка стала просить мужчин остановиться. Те кинули гранату в соседнюю комнату и сбежали с места происшествия.