Бывший посол США в Афганистане признал провал военной кампании Вашингтона

Власти США недооценили упорство экстремистов из организации «Талибан»1* (запрещена на территории РФ) и не сумели разобраться в тонкостях геополитики региона, поэтому двадцатилетняя американская военная кампания обернулась «потерей Афганистана». Об этом в журнале Foreign Affairs, который издает Совет по международным отношениям, написал бывший посол Соединенных Штатов в Кабуле Майкл Маккинли.

По словам дипломата, к «трагическим событиям в Афганистане» привели ошибки администраций всех четырех президентов США, побывавших у власти с 2001 года (тогда США объявили о вводе войск в исламскую республику). Так, Маккинли убежден, что действующему главе Белого дома Джо Байдену не следовало выводить войска из зоны разгорающихся боевых действий в столь ускоренном режиме.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Однако основную вину автор статьи возлагает на предыдущих президентов США Джорджа Буша, Барака Обаму и Дональда Трампа, которые сегодня выступают главными критиками решения Байдена.

«Наши попытки навязать Афганистану западную демократическую модель, сначала на Боннской конференции в 2001 году, а затем посредством помощи в подготовке национальной конституции, продолжались более двух десятилетий. К тому времени, когда лидеры правительства национального единства посетили Вашингтон для встречи с президентом Джо Байденом в июне 2021 года, единство существовало только на словах», – подчеркнул дипломат.

Интервенция Вашингтона в Афганистане оказалась провальной в большей степени из-за того, что в Белом доме на протяжении 20 лет переоценивали возможности афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF).

Радужные отчеты Пентагона об успехах, вооруженности и организованности ANDSF не имели ничего общего с реальностью, заявляет Маккинли. По его словам, значительные суммы американских вливаний в армию Афганистана были растрачены местными чиновниками, склонными к коррупции.

Global Look Press / Str

«По мере активизации наступления «Талибана»* афганские солдаты все больше разочаровывались в своих командирах и политических лидерах, которые в течение 20 лет терпели одну неудачу за другой в достижении национального согласия», – пишет Маккинли.

На фоне неудачных попыток США «построить нацию» в Афганистане, талибы обретали все больше сторонников в разных районах страны. А все усилия Кабулы и Вашингтона мирно договориться с экстремистами лишь укрепили их влияние в регионе.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации