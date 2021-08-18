Убийственный путч. Зачем член ГКЧП Борис Пуго простился с жизнью в августе 1991 года

Государственный комитет по чрезвычайному положению – сокращенно ГКЧП – просуществовал четверо суток. Созданный ровно три десятилетия назад, 18 августа 1991 года, этот самопровозглашенный орган власти должен был удержать Советский Союз от подписания нового союзного договора и вывести страну из перестроечных очередей и дефицита.

Потерпев неудачу, ГКЧП канул в Лету. В течение нескольких дней под окнами квартир вице-президента СССР Геннадия Янаева, главы правительства Валентина Павлова и других членов чрезвычайного комитета рыскали фары машин КГБ. 22 августа силовики явились за министром внутренних дел Борисом Пуго.

Вооруженная группа захвата подъехала уже тогда, когда все двери в жилище чиновника были нараспашку. Арестовывать было некого — председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко стоял в дверях спальни, наблюдая страшную картину: на большой двуспальной кровати с простреленной головой лежал Пуго; ближе ко входу, на полу, бормоча нечто бессвязное, в луже крови металась его жена Валентина.

Помимо супружеской четы в квартире также находился сын Пуго Вадим и его престарелый тесть, который и открыл дверь агентам КГБ. Рядом с телом министра, на тумбочке, аккуратно лежал пистолет.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Советский латыш

Борис Пуго был скромным и честным человеком – весьма странный набор качеств для государственного деятеля, вспоминал его сын Вадим. Родился будущий глава МВД в советском городке Калинин (ныне Тверь) в семье красного «латышского стрелка» Карла Пуго, но образование получил на рижской земле, в политехническом институте.

Одну за другой Пуго менял должности, поднимаясь по карьерной лестнице все выше: секретарь комитета заводского комсомола, первый секретарь латвийского комсомола, секретарь ЦК ВЛКСМ в Москве. Руководство КГБ не могло не заметить такого активного и убежденного коммуниста с практически идеальным прошлым – в 1977 году его назначают первым зампредседателя КГБ Латвийской ССР.

Борису Пуго работа в органах госбезопасности не нравилась, но против воли партии идти было не с руки. Выпускник Высшей школы КГБ курировал дела латвийских националистов, собственной рукой подписывая обвинительные заключения. Обратно в Москву Пуго перевез тогдашний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

«Этот переезд был скорее вынужденным. У отца был недостаток: бабушка не научила отца и его брата латышскому языку. И, используя языковую проблему, его начали выдавливать из Латвии. <…> После перевода в Москву он увидел картину состояния государства в целом. То, что Союз раздирается на части и регионами, и самой Москвой. Что экономика в упадке. Отец рассказывал мне, что руководству страны поступают долгосрочные прогнозы развития событий. <…> Он понимал, что стране необходима трансформация, но не видел возможностей для ее осуществления», — вспоминал Вадим Пуго.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Случайное совпадение

Если в начале своей карьеры в ЦК Пуго верил Горбачеву и во многом подражал ему, то ближе к 1990-м годам практически всем в стране стало ясно, что глава Верховного Совета СССР сбился с пути. Последовали труднообъяснимые кадровые перестановки, в результате которых Пуго стал министром внутренних дел.

Именно в этом статусе он вошел в ряды «гкчпистов» — команды Геннадия Янаева. Некоторые историки, впрочем, отводят последнему лишь роль куклы, за тонкие нитки которой дергал председатель КГБ Владимир Крючков. Так или иначе, на знаменитой пресс-конференции 19 августа 1991 года Борис Карлович сидит по правую руку от Янаева.

«Введение военной техники и войск на территорию Москвы уже совершенно очевидная и вынужденная мера. Она принята только для того, чтобы не допустить в Москве нарушений порядка и жертв, это наша главная цель. <…> Если не вынудит кто-нибудь его [режим] продлевать или делать его долгосрочным, мы были бы сторонниками того, чтобы как можно быстрее вывести все воинские части и технику из Москвы», — сообщает Пуго журналисту информационного агентства «Новости».

Если верить словам Вадима Пуго, роль его отца в деятельности ГКЧП была скромной. Скромной настолько, что в преддверии событий августовского путча он вместе с семьей ухал в отпуск в Крым, откуда вернулся лишь 18 августа.

«Не бывает, чтобы ключевой министр накануне переворота уехал со всей семьей в отпуск. Одновременно с президентом, против которого заговор готовится. И играет в санатории "Форос" в бильярд. Он, конечно, был в курсе того, что такие настроения существуют, и их разделял. Он говорил мне, что не должен был вляпаться в это дело, но альтернативы не было», — добавлял сын Пуго.

Все, что Борису Пуго могли предъявить правоохранители после августовских событий, – это несколько звонков на телевидение (просил не показывать выступление ленинградского мэра Анатолия Собчака) и сопровождение военных колонн машинами ГАИ, которое он организовал.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Ехали без конвоя»

О самоубийстве Пуго думал еще задолго до звонка Иваненко, вспоминает в разговоре с корреспондентом «ПС» первый Генеральный прокурор России (в 1991–1993 годах), бывший замначальника Главного следственного управления Прокуратуры СССР Валентин Степанков. После путча он вел дело ГКЧП и лично присутствовал при аресте министра обороны СССР Дмитрия Язова и председателя КГБ Крючкова.

В тот день в квартиру Пуго от Степанкова поехал его заместитель Евгений Лисов, а также Иваненко и министр внутренних дел РСФСР Виктор Ерин. Никто из них не собирался арестовывать чиновника, признался собеседник «Политики Сегодня»:

«Его ехали не задерживать и арестовывать, чтобы наручники в квартире одеть и так далее. С ним приехали поговорить, ехали без конвоя. Но потом его бы забрали в прокуратуру, где следователь его начал бы допрашивать в полном объеме. Уже после этого только встал бы вопрос о мере пресечения. Мы не собирались его прямо в этой квартире арестовывать».

На настойчивые звонки в дверь несколько минут никто не отвечал. Как выяснилось позже, в этот момент и произошло самоубийство, звуков выстрела не было слышно из-за двойной двери (между квартирой и подъездом находился дополнительный «тамбур»). Когда Иваненко, Ерин и Лисов вошли, Валентина Пуго была еще жива, пуля лишь изувечила ей череп. Женщина медленно умирала от обильного кровотечения.

«К самоубийству он готовился задолго до звонка Иваненко, возможно даже в другой день. Осмотр места происшествия показал, что предсмертные записки (их было несколько), по крайней мере одна из них, была точно написана до звонка и до приезда. <…> Жену застали еще живой, вызвали скорую, отправили в больницу, но ранение было несовместимо с жизнью. Она скончалась в больнице», – раскрыл подробности Степанков.

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Примечательно, что пистолет, из которого застрелился Пуго, аккуратно лежал на тумбочке позади него. Чуть позже следователи сделали вывод, что оружие оказалось там по воле супруги, которая якобы стреляла последней и после этого умудрилась положить его на тумбу. Однако в интервью Вадим Пуго открыто заявлял, что пистолет переложил тесть самоубийцы. Он вошел в спальню, услышав выстрелы.

После инцидента в квартире Пуго служители Фемиды начали подозревать оставшихся на свободе членов ГКЧП в том, что они могут поквитаться с победившей стороной похожим образом. Валентин Степанков привел в пример Анатолия Лукьянова — последнего председателя Верховного Совета СССР, который не входил в чрезвычайный комитет, но в августе 1991 гола был помещен под стражу по делу ГКЧП.

«Лукьянов был крайне возбужден при обыске в его кабинете, потом уехал на дачу. Вечером того же дня мне позвонил [тогдашний генпрокурор СССР Николай] Трубин, сказал, что у него на сердце неспокойно, мол, как бы чего [с Лукьяновым] не вышло. Поехали на дачу, а он, как оказалось, был уже готов не только внутренне, но и вещи собрал. Тогда его и арестовали», — заключил Степанков.

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Остальные члены ГКЧП были арестованы в период с 22 по 29 августа того года. В 1994 году подсудимые были амнистированы Госдумой несмотря на то, что президент Борис Ельцин активно выступал против такого решения.

Даже в предсмертной записке, которую Борис Пуго оставил родным, ушедший министр внутренних дел говорил о сплоченности и единстве советского народа:

«Страшно, если этот всплеск неразумности отразится на судьбах честных, но оказавшихся в очень трудном положении людей. Единственное оправдание происшедшему могло быть в том, что наши люди сплотились бы, чтобы ушла конфронтация. Только так и должно быть. Милые Вадик, Элина, Инна, мама, Володя, Гета, Рая, простите меня. Все это ошибка! Жил я честно — всю жизнь».

Вадим Пуго объясняет поступок отца тем, что переход в категорию обвиняемых для проигравшего министра внутренних дел был совершенно недопустимым. Вероятно, Борис Карлович желал спасти от «репрессий» родное МВД, ведь «обезглавленное» ведомство трудно уличить в совместных действиях с ГКЧП. По сей день точные причины страшного поступка экс-министра Пуго общественности неизвестны.