Военный суд Хабаровска изменил подозреваемым в терроризме подросткам меру пресечения

Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска освободил подозреваемых в терроризме канских подростков прямо в зале заседания.

Выездное заседание окружного военного суда Хабаровска прошло в Канске в Красноярском крае. Трем подросткам была изменена мера пресечения с заключения под стражу на освобождение с запретом определенных действий. Им запрещено покидать место проживания ночью, коммуницировать друг с другом и пользоваться интернетом. Следующее заседание суда назначено на 9 ноября.

Подростки стали фигурантами уголовного дела по статьям 205.3 УК России («Прохождение обучения для проведения терактов»), 223.1 и 222.1 УК РФ («Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств»). Согласно версии следствия, молодые люди создали в компьютерной игре Minecraft постройку, похожее на здание ФСБ, и взорвали его. Также им приписывают поддержку террористической организации "Сеть", запрещенная на территории РФ.