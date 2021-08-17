«Как крысы с тонущего корабля»: в Польше пристыдили США за «побег» из Афганистана

США показали свою несостоятельность и потерпели ошеломительное унижение после вывода войск из Афганистана. К такому мнению пришли читатели польского издания Wirtualna Polska.

Журналист Михал Гозиор опубликовал критическую статью о событиях, захлестнувших исламскую республику из-за захвата «Талибаном»1* (террористическая организация, запрещена в РФ). В своем материале Гозиор пишет, что ему трудно поверить в кадры, поступающие из Афганистана, как и в масштаб «унижения» Соединенных Штатов, передает «ИноСМИ».

«Байден слышит хохот истории: падение Сайгона в 1975 году, последний аккорд войны во Вьетнаме, выглядело точно так же. Тогда в течение двух апрельских дней вертолеты забрали с крыши американского посольства несколько тысяч дипломатов, а фотографии зафиксировали этот позор», — рассуждает Гозиор.

Однако даже на этом фоне сегодняшнее «унижение» Вашингтона и президента США Джо Байдена выглядит «более глубоким»: столица Афганистана «пала на глазах всего мира». Омрачает этот факт и то, что талибы взяли Кабул накануне 20-й годовщины начала «войны против терроризма» в Афганистане и Ираке.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch via www

Впрочем, позор американцев сейчас стал вопросом их репутации, а всему миру нужно готовиться к «грядущей гуманитарной катастрофе», потому что, считает журналист, «драма афганцев» превратится для Европы в миграционный кризис.

Читатели Wirtualna Polska согласились с оценкой Гозиора. Более того, пользователи сравнили США с «крысами, которые бегут с тонущего корабля».

«Так заканчивается насаждение ценностей и демократии при помощи танков и бомбардировщиков. США и Байден полностью себя компрометировали», — поддержали дискуссию в комментариях.

Несколько недель назад Байден объявил о выводе из Афганистана американского контингента. Ситуация в государстве мгновенно обострилась: талибы начали активно наступать на крупнейшие города.

В минувшее воскресенье, 15 августа, талибы объявили, что держат под контролем все погранпереходы. В тот же день радикалы заняли президентский дворец в Кабуле, а глава исламского государства Ашраф Гани бежал из страны. Сейчас Афганистан находится в полной власти «Талибана»*.

* — террористическая организация, запрещенная в России

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации