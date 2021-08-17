Политпсихолог Бурикова считает, что Шугалей должен занять место в парламенте Петербурга

Присутствие главы Фонда защиты национальных ценностей в парламенте Санкт-Петербурга в качестве депутата принесло бы пользу горожанам. Об этом заявила политпсихолог Инга Бурикова.

В беседе с журналистами издания "Слово и Дело" заведующая Лабораторией политической психологии и прикладной политологии рассказала, что знает Шугалея много лет. Он является профессионалом своего дела. Социолог знает, что нужно избирателям. Бурикова уверена, что Шугалей должен занять место в петербургском парламенте.

"Я считаю, что таким людям место в парламенте Санкт-Петербурга должно быть предоставлено. Он честный и открытый человек, реальный практик", — пояснила политпсихолог.

Глава ФЗНЦ получил регистрацию на депутатские выборы в ЗакС Петербурга 11 августа. В городском парламенте Шугалей представляет партию "Родина".