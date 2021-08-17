Глава Роспотребнадзора сообщила о скором выпуске пятой вакцины от COVID-19 в России

Пятая вакцина от коронавируса скоро будет выпущена в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Массовая вакцинация является главным способом борьбы с пандемией. На данный момент в России зарегистрировано четыре препарата против COVID-19, среди которых "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Еще один препарат уже на подходе, отметила Попова.

Российские врачи за минувшие сутки выявили 20 958 случаев коронавируса. Общее число заражение составило 6 643 559, сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.