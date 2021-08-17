Три человека погибли из-за стрельбы с вертолета в пригороде Кабула

Местные жители рассказали СМИ, что по ним стреляли с вертолета.

Стало известно как минимум о 3 погибших, а также 10 пострадавших людях в результате удара с вертолета в пригороде Кабула — уезде Дех Сабз, который произошел два дня назад.

По словам местных жителей, по ним несколько дней назад открыли огонь с летного судна. Предположительно, это мог быть американский вертолет.

Добавим, в Афганистане в последнее время обострилась ситуация в связи с тем, что талибы (радикальное движение "Талибан" является террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) наступили на крупные города. В воскресенье они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.