Три игрока "Спартака" вызваны в молодежную сборную России на сентябрьские матчи

Определен состав молодежной сборной России на матчи с Испанией и Мальтой. В национальную команду приглашены три футболиста московского "Спартака".

Наиль Умяров, Михаил Игнатов и Руслан Литвинов, выступающие за столичный "Спартак", вызваны тренерским штабом сборной России во главе с Михаилом Галактионовым на сентябрьские матчи квалификации Евро-2020. Московский клуб получил наибольшее представительство в национальной команде.

Полный список из 24 вызванных в молодежную сборную России игроков был опубликован пресс-службой РФС на официальном сайте. Матчи с Испанией и Мальтой состоятся 3 и 7 сентября соответственно.