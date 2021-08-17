«И без Афганистана проблем хватает»: Сатановский предрек ЕС рост националистических протестов

Ученый-востоковед Евгений Сатановский считает, что влияние националистических сил в Европе, скептически настроенных по отношению к политике открытых дверей ЕС, продолжит устойчиво расти вне зависимости от масштабов волны беженцев из Афганистана.

«Тут и без Афганистана хватает всех тех проблем, которые у Европы с мигрантами, чтобы правые настроения устойчиво росли. А если партия "Зеленых" в Германии все-таки сформирует правительство и, хотелось бы надеяться, похоронит трубопровод "Северный поток — 2", то "Альтернатива для Германии" [ультраправая партия в ФРГ, выступающая за выход из Евросоюза, – прим. ред.] не случайно сказала, что это будет означать конец Германии, как промышленной державы. Что после этого будет и какие там будут настроения, тоже понятно», — заявил Сатановский «Политике Сегодня».

При этом эксперт признался, что «похоронил» Европу еще в 2015 году после опрометчивого шага канцлера Германии Ангелы Меркель, которая «с дуру» открыла границы страны для сирийских беженцев. Это спровоцировало волну нападений и терактов в ФРГ с участием выходцев из государств Ближнего Востока.

Ранее эксперт отреагировал на то, что депутаты Европарламента хотят привлечь Пакистан, Иран и Индию к урегулированию ситуации в Афганистане, опасаясь того, что Россия и Китай заполнят «политический вакуум» в стране, образовавшийся после захвата власти талибами (члены запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан»1). А предложение создать в Европе «гуманитарные коридоры» для афганских беженцев политолог назвал «бессмысленными колебаниями воздуха».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации