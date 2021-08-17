Экономист Лобода поддержал стремление Беглова урегулировать рынок общепита Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов озвучил требования к фудкортам. Их владельцам необходимо вакцинировать 100% сотрудников.

Более 120 предприятий общепита готовы соблюсти такое условие. Экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода прокомментировал инициативу Смольного. Петербург уже несколько десятилетий носит статус ресторанной столицы России. Александр Беглов поступает правильно в вопросах регулирования рынка общепита, отметил Андрей Лобода. Массовая вакцинация сотрудников сектора услуг набирает обороты по всей стране. Петербург не стал тому исключением.

"Постепенное снятие ограничений на работу сектора на фоне стабильной эпидемиологической обстановки в городе органично вписывается в первую очередь в реализацию задачи охраны здоровья петербуржцев и устойчивого восстановления социальной и экономической жизни города", — отметил Лобода в интервью для Федерального агентства новостей.

Есть основания полагать, что рынок фудкортов восстановится. Посещаемость в августе вселяет надежду, подчеркнул экономист. К тому же многие точки общепита нарастили онлайн-продажи. Заказы на вынос также пользуются популярностью у петербуржцев.