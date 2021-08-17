Все рейсы из аэропорта Кабула приостановлены талибами

Международный аэропорт Афганистана в Кабуле временно не будет работать. Вылет всех рейсов из воздушной гавани приостановлен.

Объявление о временном остановке вылетов всех рейсов из кабульского аэропорта сделали представители радикального движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ), передает Sky News Arabia.

Отряды организации уже вплотную подошли к аэропорту столицы Афганистана. Для разгона граждан, которые там собрались, талибы уже несколько раз стреляли в воздух, информирует катарский телеканал "Аль-Джазира".