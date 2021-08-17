"Работа по совести": Волынец назвала главное отличие Шугалея перед другими кандидатами в ЗакС

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выразила уверенность в способности социолога Максима Шугалея стать достойным депутатом ЗакСа.

Основатель Национального родительского комитета отметила в интервью ФАН главное отличие национального героя перед другими кандидатами в члены Законодательного собрания Петербурга.

"Максим — это человек, который не понаслышке знает о проблемах, которые есть у жителей. Это человек, который будет работать по совести, защищать интересы народа", — подчеркнула Волынец.

По ее словам, известный ученый сможет заручиться поддержкой петербургских жителей и обеспечит соблюдение их интересов. Волынец поздравила руководителя ФЗНЦ с успешной регистрацией в качестве кандидата в депутаты ЗакСа по пятому городскому избирательному округу.