Клинцевич увидел в Шугалее потенциально хорошего депутата ЗакСа Петербурга

Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает, что у социолога Максима Шугалея есть необходимые качества, чтобы стать хорошим депутатом в Петербурге.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей успешно зарегистрировался как кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Родина" по пятому одномандатному округу. Территориальный избирком Выборгского района принял единогласное решение о допуске социолога на предстоящие выборы. Этот факт положительно оценил Франц Клинцевич.

"Он — боец. У него есть все качества, чтобы стать хорошим депутатом. Если он станет депутатом, на что, я убежден, что у него хватит сил и ума отстаивать интересы как свои собственные, так и граждан. Люди доверяют ему не просто так. Шугалей прошел через трудности", — сказал Клинцевич в разговоре с редакцией NewInform.

Собеседник издания отметил, что и сам доверяет национальному герою, который хочет стать депутатом ЗакСа Петербурга. Франц Клинцевич подчеркнул, что готов отстаивать интересы таких людей, как Шугалей.

Максим Шугалей планирует выстраивать свою политическую программу на мнении горожан. Со своими избирателями кандидат в депутаты от партии "Родина" собирается работать лично — обсуждать с ними проблемные вопросы.