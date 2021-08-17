Талибы, хаос, бегущие по самолету: что творится в аэропорту Кабула

Движение «Талибан»1* (террористическая организация, запрещена на территории РФ) за короткий срок полностью захватило Афганистан. Последним взятым рубежом стала столица страны — Кабул. Предваряя эти события, уже бывший глава исламской республики Ашраф Гани спешно покинул государство. Таким образом, афганцы практически были прошены на произвол судьбы.

Жителей Кабула охватила паника, и они массово ринулись в единственный аэропорт в городе. На улицах столицы моментально образовалась огромная пробка из желающих пробиться в воздушную гавань.

В самом аэропорту вскоре началась давка — люди всеми способами пытались попасть на самолеты иностранных государств, которые вывозили из Афганистана представителей дипмиссий.

В какой-то момент афганцы прорвались на взлетно-посадочную полосу, что спровоцировало военнослужащих США, прибывших в Кабул для обеспечения безопасности, открыть огонь. Несколько местных жителей погибли.

Также афганские СМИ распространили видеоролики, на которых люди, сумевшие добраться до самолетов, буквально цеплялись за фюзеляжи и шасси. Некоторые срывались с них уже в небе.

Selfie Angle- The last moments of men clinging to some parts of the C-17 yesterday, #kabulairport #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/QvSeJ2bK0t — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021

Позднее появилась информация, что на шасси одного из американских самолетов, эвакуировавших афганцев из Кабула, обнаружили человеческие останки.

Сегодня тысячи граждан Афганистана не оставляют надежды покинуть страну — они пытаются проникнуть на территорию аэропорта через высокий забор.

Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021

Как сообщают РИА Новости, по этим людям стреляют талибы и американские военные. Местные СМИ утверждают, что рядом с аэропортом тоже продолжаются выстрелы — для разгона толпы. Представители «Талибана»* объявили о приостановке всех рейсов. Для гражданских лиц воздушная гавань возобновит работу 21 августа.

Обстановка в Афганистане накалилась после того, как США и НАТО решили вывести из страны свои войска: «Талибан»* в считанные недели захватил исламское государство. Представители радикального движения объявили о завершении войны и настаивают на том, что другие страны «обязаны» помочь им восстановить государство.

* — террористическая организация, запрещена в России

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации