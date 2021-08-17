Украинцы должны воспринять как сигнал для себя провал американцев в Афганистане, в который США вложили более 85 миллиардов долларов, создали там государственный аппарат, силы безопасности и армию, и затем бросили эту страну и всех, кто им верил.

Об этом в материале для сайта РЕН.тв пишет донецкий публицист, экс-помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов, комментируя бегство американцев из Афганистана и то, как они повели с местным населением.

«Проамериканские активисты цеплялись за колеса улетающих американских самолетов и гибли под пулями американских морпехов, охранявших эвакуацию. Марионеточный президент Ашраф Гани Ахмадзай улетел на вертолете, набитом долларами, а весь аппарат прозападных активистов был брошен на смерть и пытки», — подчеркивает автор.

И, по его словам, когда придет время, американцы точно также поступят и с Украиной, тем более, что для США украинцы представляют собой совершенно бросовый ресурс, по сравнению с теми же афганцами.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Ведь на Украине Америка не создавала государство, а получила все готовое и лишь наполнила украинский госаппарат своими холуями. К тому же США и НАТО не вкладывали в Украину деньги, как это было с Афганистаном, а наоборот наживались на этой стране, выводя из не средства и сбывая ей свой залежавшийся устаревший военный хлам.

«Но афганские события — сигнал и для русских, — отмечает Алексей Селиванов. — "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде стран) — это консервативное религиозное течение. Талибов и их сторонников объединяет идея. Они не мямлят о "суверенитете братских народов" и об "уважении" к искусственным границам постсоветских квазигосударств. Они просто берут то, что считают своим. И это — сильная позиция».

У слабых стран эта позиция талибов** вызывает уважение и желание следовать в их фарватере, предупреждает публицист.

Федеральное агентство новостей /

Россия же, по его словам, гораздо сильнее талибов**. И, будучи государством с глубокими корнями и традициями, хранителем православного государства, Россия должна стать для остатков настоящих христиан со всего мира, для всех людей, настроенных консервативно, полюсом притяжения. Но, чтобы этот проект стал успешным, у России должны появиться государственные деятели масштаба Грибоедова и Столыпина, не меньше, убежден автор. И именно в руках таких мощных государственников должны быть бразды правления, они, а не коррумпированные постсоветские начальники, должны принимать решения.

«Будет так — и ситуация начнет стремительно меняться в направлении нашей победы, — уверен Селиванов. — Однако не стоит забывать и о том, что бегство американцев из Афганистана — это не только провал их политики и демонстрация отношения к местным. Это еще и создание очага напряженности на южных границах России».

Если в Азии произойдет обострение исламского экстремизма, в Россию хлынут толпы закутанных в тряпье беженцев, среди которых в страну могут проникнуть и ячейки террористов, предупреждает автор. И, по его словам, возможно, лукавые «западные партнеры» рассчитывают именно на такое развитие событий.

* «Талибан»1 — радикальное движение, деятельность которого запрещена в РФ решением Верховного суда.

** талибы — последователи радикального движения «Талибан»

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации