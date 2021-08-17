Латвия ужесточит наказание за незаконное пересечение границы

В Латвии ужесточат наказание за незаконное пересечение государственной границы. По сведениям издания DELFI, правонарушителям может грозить до четырех лет лишения свободы.

Уточняется, что соответствующие поправки к Уголовному кодексу на днях поддержало латвийское правительство. Если их примут, то данное нарушение закона будет приравниваться к тяжкому преступлению, а максимальный срок тюремного заключения составит четыре года вместо двух.

Как подчеркнули в МВД, наказание необходимо ужесточить для борьбы с нелегальными мигрантами. 16 августа пограничники пресекли попытку 22 человек незаконно перейти через границу Латвии и Белоруссии. В общей сложности с 10 числа были задержаны 417 беженцев.

flickr.com / Maurice van Gestel

На этом фоне с 11 августа по 10 ноября правительство страны объявило чрезвычайное положение в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Ранее представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Северных странах и Балтии Элизабет Хаслунд выразила обеспокоенность новостями о насилии в отношении нелегальных мигрантов со стороны Латвии.

«Принятые меры могут полностью исключить для лиц, нуждающихся в защите, возможность обращаться за убежищем в регионах, где действует чрезвычайное положение», — отметила Хаслунд.

В организации напомнили, что искать убежище — фундаментальное право каждого человека.