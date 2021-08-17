ПФР напомнил о выплате 8 000 рублей пенсионерам

Пенсионный фонд России напомнил, что некоторым пенсионерам положена выплата в 8 058 рублей. Речь идет о людях, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети или учащиеся в вузах.

Родителям-пенсионерам будут повышать фиксированную выплату до тех пор, пока ребенок не достигнет 18 лет. За детей, которые учатся в вузах на очном отделении, государство будет платить пока студенту не исполнится 23 года.

Надбавка к страховой пенсии положена за каждого обучающегося или несовершеннолетнего ребенка. Однако платить будут максимум за троих детей на семью.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали о социальных доплатах для неработающих пенсионеров. Чтобы получить надбавку, пенсионерам не потребуется собирать дополнительную информацию и подавать заявления — доплату будут назначать проактивно с момента назначения пенсии.