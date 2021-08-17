В Сети появились фото и видео с места крушения транспортника Ил-112В

Очевидцы стали выкладывать в интернет фото и видео с места падения авиаборта Ил-112В.

В распоряжении сайта 360tv.ru оказались фото и видеоматериалы с места аварии военного транспортника Ил-112В.

На кадрах видно, что рухнувший самолет еще немного дымится, также не до конца потушен огонь.

Напомним, что сегодня при заходе на посадку в аэропорту Кубинка в Московской области рухнул опытный образец военного транспортника Ил-112В. Управлением самолета занимались шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Предварительной причиной крушения авиаборта назвали прорыв гидросистемы. Расследованием причин инцидента в подмосковном аэропорту будет заниматься специальная комиссия, созданная Ростехом с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.