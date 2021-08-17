Перебежчик из ВСУ рассказал, что творится в рядах украинской армии

Недавно перешедший на сторону Донецкой Народной Республики бывший военнослужащий ВСУ Виталий Красозов был незаконно привлечен к военной службы и отправлен украинским командованием воевать в Донбасс.

Об этом на очередном брифинге рассказа официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

Как рассказал сам Красозов защитникам республик Донбасса, на срочную военную службу его призвали в Мариуполе, однако в ходе проверки выяснилось, что он не окончил 10 и 11 классы средней школы, а также имел проблемы со здоровьем, поэтому в прохождении срочной службы ему должно быть отказано.

«Однако мариупольский военный комиссариат не выполнил план по набору на контракт, и не прошедшему отбор на срочную службу гражданину Красозову настоятельно предложили пойти на контрактную службу в ВСУ. При этом, как оказалось, для поступления на контрактную службу – ни состояние здоровья, ни уровень образования для военкома не имело никакого значения», – сообщил Басурин.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Вальдамирова

Кроме того, по его словам, перебежчик из ВСУ передал защитникам Донбасса всю доступную ему информацию о месте и времени прохождения им военной службы в рядах украинской армии. В частности, Красозов поведал, что единственное, что ему приходилось делать в военной части, это убирать территорию, чистить канализацию и нести наряды.

При этом по прибытии в военную часть новобранцу пришлось столкнуться с проявлениями дедовщины и издевательствами со стороны боевиков нацбатальона «Айдар».

«Со слов Виталия, материальное и техническое обеспечение в 53 бригаде крайне неудовлетворительное. Количество исправной автомобильной и бронированной техники не превышает 30% от общей численности, — заявил Басурин на брифинге. — Помимо ценных разведывательных сведений, Красозов любезно передал нам служебные документы, полученные им от одного из знакомых, проходящего службу в штабе 53 бригады, которые подтверждают сказанное и наглядно демонстрируют реальное положение дел в соединении».

Таким образом, исходя из полученных от перебежчика сведений, стало ясно, что уровень укомплектованности обычно весьма престижного и боеспособного подразделения – разведроты 53-й бригады ВСУ – составляет лишь 54% от штатного расписания.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

В результате недоукомплектованности подразделения, командирам приходится перетасовывать личный состав, назначая номера расчетов минометной батареи саперами в инженерно-саперное отделение, а санинструктором был назначен один из стрелков-зенитчиков зенитно-ракетного взвода.

Из-за подобного недостатка личного состава и возникающей из-за этого неразберихи, заключил Эдуард Басурин, и происходят регулярные инциденты с подрывом украинских военнослужащих на своих же минных заграждениях, а некомпетентные медики оказываются не в состоянии оказать раненым квалифицированную помощь и спасти их жизни.