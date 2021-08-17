Недостроенная челябинская резиденция главы КНР уйдет с молотка

Шестиэтажное недостроенное здание в центре Челябинска, которое должно было стать резиденцией делегации Китая во время саммитов ШОС и БРИКС, продадут на торгах. Об этом сообщил собственник объекта Артур Никитин, передает URA.RU.

Стоимость недостроя в центре города оценили в 320 млн рублей. Именно такая сумма будет стартовой на предстоящем аукционе, если суд утвердит результаты экспертизы.

В январе 2021 года Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска обратилась в арбитражный суд с иском об изъятии объекта. Здание возводилось ООО «Стройсвязьурал 1». Мэрия предполагала разместить в нем делегацию руководителя КНР Си Цзиньпина во время предстоящих саммитов ШОС и БРИКС. Никитин дал следующий комментарий о сложившейся ситуации:

«Власти города действуют в рамках закона. Причина в том, что срок аренды земли истек и продлить соответствующий договор невозможно. В такой ситуации — как и говорится в иске — объект продается с аукциона, а полученные деньги должны быть переданы застройщику».

wikipedia.org / Anthony Ivanoff/Общественное достояние

Строительство здания началось в 2004 году. Предполагалось, что это будет торгово-развлекательный комплекс. Однако после смены главы города мэрия отозвала разрешение на строительство, так как будущий ТРК располагался близко к гимназии.

Работы продолжились уже при мэре Борисе Дубровском. Тогда решили, что в здании разместится делегация из Китая во время летних саммитов 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 мероприятия пришлось отменить. Артур Никитин решил, что достраивать здание нецелесообразно, поэтому бизнесмен объявил о его перепрофилировании.