Лавров: "обвал" в Афганистане доказывает необходимость сотрудничества России и Запада

Сложившаяся в Афганистане ситуация в очередной раз доказывает, что Западу следует сотрудничать с Россией в вопросах безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров назвал последние события в исламской республике "обвалом" и обсудил их значение с преподавательским составом и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Сам вывод иностранного контингента из Афганистана Лавров назвал "спешным".

"Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. И это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО", — подчеркнул российский дипломат.

В воскресенье, 15 августа, представители движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) объявили о полном контроле над государственной границей Афганистана и успешном занятии дворца президента Ашрафа Гани. Сам Гани бежал из страны с большой суммой наличных денег, а талибы начали наводить порядок на улицах городов и взяли под охрану дипломатические представительства в Кабуле.