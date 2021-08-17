«Бессмысленные колыхания воздуха»: Сатановский оценил способность ЕС принять беженцев из Афганистана

Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский назвал планы Евросоюза по созданию гуманитарных коридоров для беженцев из Афганистана «пустопорожними разговорами». Так эксперт отреагировал на заявление еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, который призвал начать организованный прием афганцев, чтобы избежать нелегального проникновения мигрантов в ЕС.

«Говорить можно все что угодно. Афганских мигрантов пока что даже в Турции особо-то нет. Будут, наверняка. Но готова ли Европа их принимать или болтает на эту тему. Скорее всего болтает. Либо пытается напрягать соседей Афганистана на решение афганских проблем», – отметил Сатановский.

В качестве примера востоковед привел подписанный накануне в Европарламенте документ, из которого следует, что Брюсселю необходима новая стратегия взаимодействия с Афганистаном. Европейские депутаты убеждены, что ключевую роль в Кабуле должны играть Пакистан, Иран и Индия. Это, по их мнению, позволит помешать России и Китаю попытаться заполнить «политический вакуум» в Афганистане, образовавшийся после захвата власти в стране талибами (членами террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ).

Global Look Press / Str

Сатановский полагает, что ставка европейских функционеров на Иран, Пакистан и Индию едва ли оправдает себя, поскольку перечисленные страны имеют прочные партнерские связи как с Россией, так и с Китаем.

«Очень забавно. Особенно с учетом того, что Китай ближайший партнер Пакистана, крупнейший торговый партнер Ирана и, вообще-то говоря, у России тоже с ними всеми нормальные отношения. Для Индии она вообще основной поставщик вооружения. Ну, в общем, какие-то обычные европейские бессмысленные колыхания воздуха», – подытожил собеседник «ПС».

Напомним, 15 августа власти Афганистана без боя передали власть талибам в Кабуле, который являлся последним оплотом правительства. Захватчики предложили всем желающим покинуть город. Однако сегодня из-за давки в столичном аэропорту, созданной стремящимися уехать из страны, все вылеты из Кабула были временно приостановлены.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации