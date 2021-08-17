Жиго попал в сферу интересов клуба Серии А

Игрок московского "Спартака" Самуэль Жиго заинтересовал итальянский "Торино".

Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго попал в сферу интересов клуба "Торино", выступающего в чемпионате Италии по футболу. Об этом в Twitter-аккаунте проинформировал журналист Джанлуиджи Лонгари.

Контракт Жиго со "Спартаком" истекает летом 2022 года. До этого сообщалось, что в трансфере защитника заинтересован французский "Ренн". Жиго перешел в "Спартак" из бельгийского "Гента". До этого он выступал за "Кортрейк" и французский "Арль-Авиньон".