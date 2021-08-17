Джангиров объяснил резкую смену политики Санду в отношении России и Украины

Кишинев в ближайшее время не начнет сотрудничать с Киевом против Москвы, так как президент Молдавии Майя Санду отдает себе отчет в том, что Запад пока не готов пойти на конфронтацию с Россией.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Капитал» высказал политолог Дмитрий Джангиров

«Майя Санду примерно представляет, как сейчас меняется геополитическая ситуация вокруг Восточной Европы. Она прекрасно понимает, что означают договоренности (федерального канцлера Германии Ангелы) Меркель и (президента США Джо) Байдена (по «Северному потоку – 2», — заявил эксперт. -Ей понятна экономическая ситуация и факт того, что на Россию в ближайшее время никто не будет усиливать давление».

При этом политолог добавил, что отношения между Киевом и Кишиневом в последнее время сильно ухудшились из-за действий украинских спецслужб, похитивших бывшего судью Николая Чауса, который бежал от преследований с Украины в Молдавию, но был оттуда насильно вывезен.

«Понятно, что в ближайшее время никакой координации Кишинева с Киевом не будет. Например, когда Санду взяла обязательство, что блокады Приднестровья не будет, хотя в последнее время никакой блокады не было. Поэтому Киев для Кишинева особо не нужен», — объяснил Джангиров.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Поддерживать эти отношения, по его словам, имело бы смысл ради того, чтобы совместно держать блокаду Приднестровья, но без Киева в этой блокаде нет никакого смысла. А без блокады незачем и пытаться выстраивать отношения с Киевом.

В заключение политолог отметил, что Украина с Молдавией, конечно, остаются соседями, но после недружественных шагов Киева, таких, как похищение судьи Чауса, отношения между этим двумя странами резко ухудшились, также, как и отношения между их руководством – президентами Владимиром Зеленским и Майей Санду.