Сын летчика с разбившегося Ил-112 признался, что всегда будет превозносить отца

Сын летчика Николая Хлудеева, который погиб в результат крушения военно-транспортного самолета Ил-112 в Подмосковье, Роман рассказал о своем отношении к отцу.

Николай Хлудеев постоянно находился на борту разбившегося транспортника, сообщил Роман журналистам издания 5-tv.ru. Он отметил, что всегда будет превозносить отца. Комментировать крушение Ил-112 сын летчика отказался, потому что, по его словам, он не располагает подробностями авикатастрофы.

Транспортник Ил-112 потерпел крушение при заходе на посадку в районе подмосковного аэропорта Кубинка. Федеральное агентство новостей опубликовало кадры падения воздушного судна.