«И волки сыты, и овцы целы». Сможет ли Молдавия совершить «рывок» в НАТО

Победа на парламентских выборах прозападной партии «Действие и солидарность», поддерживающей президента Молдавии Майю Санду, облегчила Кишиневу доступ к евроатлантической интеграции и, как следствие, членству в НАТО. К такому выводу пришли эксперты портала RuBaltic.

Аналитики заметили, что в ходе предвыборной кампании партия намеренно абстрагировалась от геополитической повестки и сконцентрировалась на внутренних проблемах страны. Однако в реальности вступление Молдавии в Альянс является для правящей партии приоритетным вопросом во внешней политике.

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Политические козыри

Обеспечить «рывок» Кишинева в НАТО позволит расстановка сил в молдавском правительстве, где важнейшие государственные посты занимают политики, выступающие за тесное сотрудничество с военным блоком.

К примеру, глава Минобороны Анатолий Носатый до вступления в должность регулярно контактировал с западными партнерами. В 1990-е гг. он окончил Военный институт в Одессе, а в 2012 году — магистратуру университета Национальной обороны США.

Кроме того, Носатый работал вместе с военнослужащими из стран-членов НАТО в миротворческих операциях. В середине 2000-х гг. он участвовал в двух постконфликтных гуманитарных миссиях в Ираке, а с 2014 по 2018 год — в операциях по поддержанию мира ООН в Нью-Йорке. До 2020 года он работал начальником Оперативного управления Генштаба Национальной армии.

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Столь обширный опыт говорит о том, что Носатый способен наладить отношения Кишинева и НАТО для дальнейших совместных учений и эффективной работы молдавского контингента в Косово, утверждают в издании.

Впрочем, у республики есть еще один козырь в рукаве, а точнее, в Брюсселе. Речь идет об экс-министре иностранных дел Румынии Мирче Джоанэ, который сегодня работает заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и занимается, в том числе, развитием отношений с Кишиневом.

«Учитывая столь позитивные для Запада итоги завершившегося электорального цикла в Молдове, Джоанэ наверняка предложит несколько проектов, которые будут нацелены на интенсификацию сотрудничества с Кишиневом», — убеждены аналитики.

Значительно ускорить процесс евроинтеграции Молдавии позволят действующие в стране институты, призванные сформировать «позитивный образ» Североатлантического альянса среди граждан.

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Одна из таких организаций — офис связи НАТО, который способствует участию Кишинева во всех мероприятиях военного блока. Также в молдавской столице существует Центр реагирования на киберинциденты для вооруженных сил. В будущем он должен стать краеугольным камнем инфраструктуры кибербезопасности Молдавии.

Немаловажна и геополитическая обстановка в регионе, констатировали аналитики. По их мнению, вхождению страны в евроатлантические структуры поспособствует ее активное сотрудничество с Украиной в сферах торговли и безопасности.

«В то же время Россия постепенно утрачивает рычаги воздействия на ситуацию в Молдавии и в будущем по большому счету будет стараться поддерживать статус-кво, сохраняя для этой цели свое военное присутствие на территории Приднестровья и решая конкретные проблемы с молдавским руководством», — предположили в RuBaltic.

Отчасти на это указал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак во время своего визита в Кишинев. Он заявил, что Москва не будет предлагать никаких вариантов решения приднестровского вопроса, поскольку это внутреннее дело Молдавии.

Федеральное агентство новостей / Артем Кулекин

Взаимная выгода

Впрочем, воспользуется ли новая власть Молдавии представившемся моментом — большой вопрос. Ведь форсирование событий может вызвать недовольство среди пророссийского электората, симпатии которого правящей партии отчасти удалось завоевать за счет антикоррупционных лозунгов, рассуждают эксперты.

«Скорее всего, Кишинев будет методично наращивать взаимодействие с Брюсселем в сфере безопасности, пытаясь не политизировать этот вопрос, а параллельно искать пути разрешения противоречий с Приднестровьем, которые мешают интенсификации отношений страны с НАТО», — указали авторы статьи.

НАТО такое развитие событий тоже устроит, поскольку организация не готова включить Молдавию в свои ряды в приоритетном порядке, однако в то же время заинтересована в укреплении своих позиций в регионе.

«Никаких обещаний по поводу возможного членства в организации [НАТО] Брюссель Кишиневу давать не будет, и чисто внешне декларируемый молдавский нейтралитет никак не пострадает. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы», — подытожили аналитики.

Ранее «ПС» писала о том, почему новоиспеченный молдавский парламент начнет кадровые чистки с российского посла в Кишиневе.