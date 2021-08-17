Американские аналитики считают, что «Темный орел» Пентагона сможет потягаться с «Цирконом»

Военные аналитики из США возлагают большие надежды на гиперзвуковую ракету «Темный орел»

США разрабатывают гиперзвуковое оружие нового поколения, которое способно доставить большие проблемы России и Китаю. В этом уверены американские военные аналитики. Их мнение приводит авторитетный военный журнал The National Interest.

Американские эксперты признают, что российские и китайские конкуренты уже обогнали американцев в производстве данного класса оружия, сообщает портал monavista.ru, однако и США есть чем ответить, если удастся ускорить процесс разработки гиперзвукового оружия. Так, уже к 2023 году американская армия примет на вооружение гиперзвуковые дальнобойные ракеты LRHW, которые планируют размещать на военно-транспортных самолетах С-17. Неофициальное название такой ракеты «Темный орел».

Вместе с тем, несмотря на весь свой оптимизм, американские аналитики вынуждены констатировать, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» уже встают на боевые дежурства. Первым носителем этого грозного оружия стал фрегат «Адмирал Головко», и это не может не вызывать беспокойство в Пентагоне.

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