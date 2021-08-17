Новая стрельба произошла в районе столичного аэропорта Афганистана

В Международном аэропорте Кабула началась новая перестрелка. Есть пострадавшие.

Согласно предварительным данным, пострадала одна женщина. Также установлено, что выстрелы были произведены для разгона толпы. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на ТВ.

Это уже не первый случай перестрелки в районе аэропорта столицы Республики Афганистан. Чуть ранее ФАН писал о предупредительных выстрелах по афганским военным на аэровокзале Кабула, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.