Украинские СМИ: Меркель привезет из Москвы в Киев ультиматумы

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время предстоящей встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ни в коем случае не стоит соглашаться на какие-то компромиссы по Донбассу или транзиту газа, даже если такие предложения ему будут сделаны.

Такое предупреждение в материале для украинского издания «Главред» озвучивает киевский политолог Тарас Загородний, по мнению которого, если Зеленский пойдет на заключение каких-либо договоренностей с Меркель по урегулированию в Донбассе или транзиту российского газа в Европу, он рискует быть отлученным от власти.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая уже очень скоро покинет этот пост, будет обещать Киеву сохранение какого-то минимального объема транзита газа по украинской ГТС, не давая при этом никаких гарантий, в обмен на имплементацию в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», убежден Загородний.

«Визит Ангелы Меркель на Украину — это, по сути, согласование позиций в интересах России и Германии. После абсолютно наглого визита [Меркель] в Россию перед визитом на Украину, [киевской] власти нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян», — подчеркивает политолог.

Таким образом, по его словам, Меркель привезет в Киев предложения, которые будут больше похожи на ультиматумы. Помимо попытки обменять обещания сохранить хоть какой-то объем транзита на имплементацию «формулы Штайнмайера», возможно, она также будет говорить с Зеленским об отмене водной блокады Крыма и о других вещах, которые беспокоят в основном Москву.

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«Конечно, при власти у нас находятся люди с небольшим опытом и поверхностным представлением о мире, но, думаю, что даже они понимают, что за любое послабление в эту сторону их просто "снесут". Поэтому наверняка у них сработает инстинкт самосохранения и никто не будет педалировать эту тему в российской интерпретации», — рассуждает Загородний.

Поэтому, по его словам, украинским властям следует спокойно относится к предстоящему визиту Меркель – накормить канцлера ФРГ, напоить чаем и «помахать ручкой». В России спешат надавить на Украину и решить ряд важных вопросов именно сейчас, пока Меркель еще находится у власти, потому что понимают, что уже в сентябре конфигурация власти в Германии изменится

Для Украины, по мнению эксперта, сейчас важен не визит Меркель в Киев, а визит Зеленского в Вашингтон и встреча украинского президента с американским коллегой

«Работа с Конгрессом США и конгрессменами, получение необходимого лобби в Штатах и уже после смены власти в Германии — вести работу, в том числе, с немецкой стороной — именно это и есть на данном этапе краткосрочной задачей для Зеленского и украинских дипломатов, — объясняет Загородний. — Потому что визит Меркель сейчас — это двадцать пятый вопрос».

Global Look Press / Volodymyr Zelensky/Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Обещания, которые Ангела Меркель привезет в Киев, не заслуживают внимания. Если только уходящий канцлер ФРГ не привезет Украине готовый десятилетний контракт с «Газпромом», в котором будут четко обеспечены гарантии. Все остальное является лишь мишурой и пустыми разговорами, а украинцам уже давно пора мыслить не пустыми обещаниями, а конкретикой, заключил политолог.