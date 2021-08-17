Представитель "Талибана" прибыл на встречу с послом России в Афганистане Жирновым

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов начал встречу с представителем движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) в Кабуле.

О прибытии представителя талибов со ссылкой на посольство РФ в Афганистане сообщило РИА Новости. Как сообщал ранее сам посол России Жирнов, беседа будет посвящена вопросам безопасности сотрудников российского дипломатического ведомства в Кабуле.

После захвата президентского дворца 15 августа и объявления о полном контроле государственных границ движение "Талибан" приступило к наведению порядка на улицах городов. В частности члены организации взяли под охрану продолжившие работать в афганской столице дипломатические представительства других государств.