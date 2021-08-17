Программу семейной ипотеки продлили в России

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о продлении государственной программы "Семейная ипотека".

Возможность приобрести жилье по специальным условиям будет действовать для россиян до конца 2023 года. Об этом глава кабмина сообщил во вторник в ходе заседания.

"Правительство продлевает льготную семейную ипотеку", — заявил премьер-министр.

Он напомнил, что ранее государственная программа должна была завершиться примерно через полтора года. К тому же теперь льготами на покупку жилья смогут воспользоваться родители при рождении первенца.