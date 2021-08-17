Ученые выяснили, что слепые люди могут распознавать цвета

Американские ученые решили опровергнуть миф о невозможности незрячих от рождения людей различать цвета. Для этого исследователи провели эксперимент.

В ходе исследования ученые предлагали видящим и слепым людям называть цвета показываемых предметов и объяснять, почему у них именно этот цвет. И могут ли два похожих предмета быть одинаковыми по цвету. Большинство фактов о цвете у зрячих и незрячих людей совпадали, но случались и разногласия.

Например, слепые люди не всегда соглашались с тем, что огурец зеленый, но касаемо того, почему он такого цвета и могут ли два огурца быть зелеными, отвечали так же, как зрячие люди. Что касается цвета воображаемого объекта, то здесь все испытуемые делали одинаковые выводы. Это означает, что их знания транслировались на новые примеры, а не основывались на запоминании, считают ученые.