"Воля, ум, патриотизм": политолог Макеева назвала Шугалея идеальным кандидатом в ЗакС Петербурга

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева оценила намерение известного социолога Максима Шугалея баллотироваться в депутаты Законодательного собрания.

Ученый зарегистрирован кандидатом в петербургский парламент. Он является искренним патриотом Российской Федерации, уверена политолог. Шугалей, будучи социологом, понимает внутри- и внешнеполитические процессы, рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

"Я искренне желаю Максиму Шугалею удачи! Воля, ум, патриотизм и идеализм — будущее России как государства и как цивилизации!" — заявила Макеева в интервью.

Она считает, что сегодня страна снова находится под мощнейшим давлением Запада во главе с США. Именно поэтому на всех уровнях российской власти должны быть востребованы идеалисты, уверена собеседница издания.