В Сети показали фото членов экипажа рухнувшего возле Кубинки самолета

На просторах интернета появилось фото членов экипажа опытного образца Ил-112В, который потерпел крушение возле Кубинки в Подмосковье.

Снимок опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

Напомним, что сегодня при заходе на посадку в аэропорту Кубинка в Московской области рухнул опытный образец военного транспортника Ил-112В. Управлением самолета занимались шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Предварительной причиной крушения авиаборта назвали техническую неисправность: загорелся правый двигатель. Ростех намерен создать комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин инцидента в подмосковном аэропорту.