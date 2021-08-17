Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В уводил его от жилых домов

При падении военно-транспортного самолета Ил-112В его экипаж сумел увести его от жилых домов, и воздушное судно рухнуло в лесополосе у аэропорта Кубинка.

Во вторник новейший военно-транспортный самолет Ил-112B выполнял тренировочный полет, в ходе которого у него загорелся один из двигателей. По информации РЕН ТВ, пилоты пытались совершить экстренную посадку, однако самолет начал терять высоту. Летчики приняли решение увести самолет от жилых домов, в итоге он потерпел крушение в лесополосе.

Как стало известно прессе, на борту самолета находилось три члена экипажа: летчик-испытатель первого класса и Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Предполагается, что все они погибли. На место крушения прибывают экстренные службы.