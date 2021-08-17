Названы возможные причины крушения опытного самолета Ил-112В под Кубинкой

Существуют две возможные причины трагедии с опытным образцом военно-транспортного самолета Ил-112В под Кубинкой, сообщили прессе.

Рабочими версиями причины крушения самолета названы ошибка пилотирования и техническая неисправность. Однако для полного расследования и установления причин авиакатастрофы корпорация "Ростех" создаст комиссию, в которой примут участие представители множества НИИ и заводов.

Самолет Ил-112В потерпел крушение близ Кубинки 17 августа. На опубликованном видео заметно, что у воздушного судна во время полета загорелся один из двигателей.