Ростех отправит спецкомиссию на расследование крушения Ил-122 в Подмосковье

Госкорпорация "Ростех" намерена создать специальную комиссию, которая установит причину крушения новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.

Транспортный самолет разбился в аэропорту Кубинка при заходе на экстренную посадку. По словам очевидцев, у самолета загорелся один из двигателей, экипаж решил экстренно приземлиться, но Ил-112 в итоге не долетел до взлетной полосы и рухнул в лесном массиве.

В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что привлекут к расследованию причин крушения специалистов и сотрудников НИИ.

"Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке", — говорится в сообщении.

Разбившийся самолет был опытным и находился на стадии летных испытаний. В момент аварии Ил-112В выполнял тренировочный полет.