Астрономы объяснили природу загадочного радиоисточника в космосе

Загадочную природу молодого радиоисточника J2102+6015 с большим красным смещением объяснила международная группа астрономов.

Красное смещение является способом измерения расстояния до космического объекта с помощью закона Хаббла, согласно которому чем больше расстояние до объекта, тем быстрее он удаляется от наблюдателя. У J2102+6015 красное смещение достигает 4,57, поэтому он считается одним из отдаленных объектов во Вселенной.

Астрономы выяснили, что J2102+6015 состоит из компактного яркого восточного и слабого западного компонента. Последний может быть активным ядром галактики или узлом в испускаемой черной дырой релятивисткойструе. При этом радиоисточник не является блазаром, пишет arXiv.

Ученые также исследовали астрономические обзоры за продолжительный период времени. Специалистам удалось зафиксировать таинственное исчезновение девяти звезд, передает телеканал "360".