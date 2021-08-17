Россию и Китай связал железнодорожный мост

На мосту через Амур, который соединяет Россию и Китай, завершена укладка рельсов.

Мостовой переход через Амур станет первым железнодорожным мостом между Россией и КНР. Последний участок полотна был уложен ранним утром по московскому времени. Длина моста составляет 2,2 км. Длина российской части — 309 м. По мосту будут иметь возможность проезжать поезда с колеей российского и китайского стандартов: шириной 1520 и 1435 мм соответственно. Первые составы пройдут по мосту уже в августе, сообщает EurAsia Daily. Ежегодно по нему можно будет перевозить 21 млн тонн грузов. Из России в Китай будет перевозиться железная руда, минеральные удобрения, уголь, лесная продукция.

Ранее Политика Сегодня сообщала о попытке Китая спровоцировать «рыбный кризис» в России.