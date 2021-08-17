А войны там тихие. Губернатору Мурманской области Чибису мешает важная птица

Предвыборная кампания в Мурманской области разворачивается на фоне внутриэлитного противостояния между главой региона Андреем Чибисом и бывшим мэром столицы Заполярья, а ныне депутатом Госдумы Алексеем Веллером. Как отмечают наблюдатели, губернатор-варяг пытается укрепить властную вертикаль, ослабив команду Веллера, — он считается одним из наиболее влиятельных людей в регионе. И, судя по всему, без боя оппонент Чибиса сдаваться не собирается.

«У Алексея Борисовича Веллера была такая традиция в Мурманской области — воевать абсолютно с каждым губернатором. Он пересидел порядка трех или четырех глав, и на Чибисе его карьерная история для Мурманска пока закончена, поскольку он принял решение баллотироваться [в депутаты] в Красноярском крае», — рассказал «Политике Сегодня» мурманский политтехнолог, пожелавший сохранить анонимность.

Необходимость сменить депутатскую прописку региональная пресса объясняла решением Москвы. Якобы администрация президента зажгла Веллеру красный свет на кампанию в Заполярье, после чего неформальный хозяин Мурманска решил избираться в Госдуму от Норильска. Тут ему предстоит побороться за парламентское кресло с номинальной соратницей из «Единой России» Раисой Карамзиной, которая депутатствует на Охотном ряду уже четвертый созыв и останавливаться, кажется, не планирует.

Тем временем команда губернатора развивает успех наступательной операции, отрезая местных от финансовых потоков. Чувствительным ударом по веллеровскому влиянию и очередной тактической победой Чибиса называют недавнюю отставку председателя горсовета Андрея Сысоева с поста главы мунобразования города Мурманск. Собеседник «ПС» рассказал, что Сысоев был «последним из могикан» в команде Веллера.

citymurmansk.ru /

По данным СМИ, формально Сысоеву пришлось оставить мэрское кресло из-за зарубежной недвижимости его бывшей супруги. Будучи связанная узами брака, она приобрела дом в стране НАТО — Латвии. Вероятно, учитывая внешнеполитический контекст нарушений и стратегическое значение Мурманска, градоначальнику в мае закрыли доступ к гостайне.

Политтехнолог Игорь Алексеев отмечал, что нынешний губернатор оказался более «системным и настырным» по сравнению со своей предшественницей Мариной Ковтун. Эти качества, вероятно, и позволили «областным» взять последнюю крепость «городских», которая пала с уходом Сысоева.

Источник указал, что кампания по зачистке Заполярья от коррупции с приходом Чибиса приобрела системный характер.

«В "Единой России" чистили и в рядах редакторов городских газет. Недавно у них был скандал, директора ГТРК "Мурманск" повязали на взятке, шесть лет он в разработке, оказывается, был у силовиков. Это тяжелое наследие предыдущих руководителей. Шесть лет человек разводил серьезных людей на деньги, ему носили бабло за то, что можно было снимать на государственном телевидении совершенно бесплатно и показывать в эфире», — заверил собеседник «ПС».

Зачистка среди телевизионщиков не положила конец открытой информационной войне против губернатора. Эксперты полагают, что Веллер продолжает атаковать Чибиса через ряд подконтрольных интернет-ресурсов и группы депутатов облдумы, но глава региональной администрации не спешит публично поднимать перчатку. Политический эксперт Александр Кынев связывает демонстративно сдержанную позицию Чибиса с необходимостью блюсти пакт о ненападении внутри правящей элиты. Якобы такова установка федерального центра.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

По словам собеседник агентства, большинство жителей Заполярья индифферентно к противостоянию властей: «это совершенно точечная внутриэлитная разборка». Однако люди склонны оценивать эффективность того или иного руководителя по осязаемым результатам.

Так, не пользу главного оппонента Чибиса складываются данные социологических опросов. Согласно ВЦИОМ, на родине у экс-мэра внушительный антирейтинг с эпицентром недовольства в столице региона. При этот мурманчане заметили улучшения в сфере общественного благоустройства, состояния дорог, уборке улиц и дворов от снега, что эксперты связывают с приходом Чибиса.

«Новый губернатор Андрей Чибис планомерно наводит порядок в городе, в первую очередь в части контроля госзаказов и расходования бюджетных средств», — констатировала в беседе с «Клубом регионов» директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова.

Веллера же, который возглавлял Мурманск с 2010 по 2016 год, по некоторым данным, больше заботило не городское благоустройство, а личный комфорт. В 2015 году город взбудоражило признание его бывшего водителя о том, как экс-градоначальник и члены его семьи разъезжали на представительском Audi A6 за счет бюджета.

Помимо это в вину Веллеру ставились нереализованное обещание избавить Мурманск к его 100-летию (к 2016 году) от «деревяшек» — программа расселения аварийного жилья забуксовала.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Не меньше шума наделала история с «распилом» бюджетных средств на реконструкции сквера у памятника Кирову. Прокурорская проверка обернулась уголовным делом, директору МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александру Накаю указали на дверь. Под вопросом оказалось и его членство в «Единой России». Впрочем, у чиновника нашелся защитник в лице того же Веллера, который напомнил, что тот является членом горсовета, поэтому недопустимо делать из Накая «мальчика для битья».

Андрей Чибис ожидаемо возглавил территориальную группу №43 от Мурманской области и Республики Карелия списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму VIII созыва. Политолог Олег Реут отмечал, что губернатору досталась роль «паровоза» — то есть авторитетного единоросса, который может повысить шансы партии на получение большего количества мандатов.

Что касается успехов Чибиса на текущем посту, то они оставляют желать лучшего. По версии авторов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», он занимает 57 строчку в рейтинге глав регионов. Эксперты «Минченко консалтинг» отвели Чибису место в желтой зоне политической устойчивости по СЗФО, засчитав штрафной балл за региональные конфликты. Выходец из Минстроя руководит Мурманской областью с 2019 года.