Разбившийся в Подмосковье самолет Ил-112В пилотировал Герой России Николай Куимов

Командиром разбившегося самолета Ил-112В был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

Самолет потерпел крушение при попытке зайти на посадку в аэропорту Кубинка в Подмосковье. Согласно свидетельствам очевидцев, в воздухе у авиаборта воспламенился двигатель. Информацию о падении уже подтвердила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В ОАК заявили о создании специальной группы, которая займется расследованием причин произошедшего. На борту находился экипаж из трех человек, который и возглавлял Куимов.