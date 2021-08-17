«Других вариантов нет»: Матвейчев посоветовал «Родине» добиваться справедливости в суде

Член Экспертного совета Института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев посоветовал партии «Родина», списку кандидатов которой отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга, добиваться справедливости через суд. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

12 августа петербургский избирком единогласно отказал в регистрации списка кандидатов от партии «Родина». По словам члена горизбиркома с правом решающего голоса Олега Зацепы, причиной стало превышение числа недействительных подписей, допустимого законодательством.

Однако председатель партии Алексей Журавлев заявил о намерении обжаловать решение комиссии. Он сравнил действия ГИК со сценарием сериала «Бандитский Петербург» и указал на очевидное давление со стороны местных чиновников.

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«Уверен, вся эта ситуация беспредела и беззакония попадет в учебники истории и политологи... Но "Родина" не сдается! Мы будем обжаловать отрицательное решение питерского избиркома в отношении нашего партийного списка на выборах в ЗакС», — отметил Журавлев.

Матвейчев выразил мнение, что «Родина» получила широкую известность во многом благодаря своему председателю Журавлеву, который является постоянным гостем программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Он добавил, что единственный возможный путь для партии сейчас — оспорить решение горизбиркома в суде.

«Надо в судах выяснять, где правда, а где неправда. Если не согласны с решением избиркома, надо подавать в суды, обжаловать, проводить экспертизы — то есть идти законным путем и все. Тут других вариантов нет, к сожалению», — отметил собеседник издания.

Ранее в беседе с «ПС» политолог Иван Аркатов заявил, что петербуржцы поддержат снятых с выборов кандидатов «Родины», если партийцы будут стоять на своем и продвигать «Ленинградскую надбавку», предполагающую надбавки к пенсиям.

Накануне ЦИК РФ провел жеребьевку перед выборами в Госдуму, по итогам которой «Родина» заняла 13-е место в избирательном бюллетене.