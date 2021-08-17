Куйвашев назвал нецелесообразным проект по расширению метро в Екатеринбурге

Расширение метро в Екатеринбурге экономически нецелесообразно из-за «не того» уровня жизни населения. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью Е1.

Он объяснил, что строительство новой ветки за счет трат пассажиров невозможно. Выход, по словам губернатора, есть — найти другие варианты финансирования: например, заключить партнерское соглашение с крупной компанией.

«Метро — это очень удобно. В Европе работает бизнес-модель, там стоимость проезда подразумевает окупаемость. У нас уровень жизни еще не такой, чтобы за счет подобной финансовой модели строить метро», — отметил Куйвашев.

Он добавил, что проект расширения метрополитена находится в разработке. Однако его реализацию в любом случае придется отложить, пока не будет произведен расчет всех экономических показателей и не будет найдена подходящая бизнес-модель.

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

Вместо этого глава региона предложил создать кольцевую электричку совместно с Российскими железными дорогами (РЖД):

«У нас есть крупные компании, такие как РЖД. Они предлагают прекрасный продукт. В Москве МЦК (Московское центральное кольцо), знаете? Вот мы точно такой же строим у нас. Уже первые шаги сделаны».

В апреле 2021 года был заключен договор государственно-частного партнерства между регионом и ОАО «РЖД». По предварительным соглашениям, компания собирается использовать старые пути. Дополнительно планируется построить десять километров дороги. Станции «наземного метро» будут создаваться за счет бюджета.