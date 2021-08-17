Съемка с дроном обернулась для новосибирского журналиста штрафом

Журналиста из Новосибирска признали виновным и назначили ему штраф в размере 32 тыс. рублей за съемку с дроном.

По решению Ространснадзора был оштрафован журналист Петр Маняхин (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), который решил провести съемку при помощи дрона в Республике Алтай. Теперь он будет обязан выплатить 32 тыс. рублей, сообщили СМИ.

Злоумышленнику предъявили обвинение в нарушении правил использования воздушного пространства и управления воздушным судном, которое не прошло госрегистрацию.

Следователи полагают, что журналист запустил беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Air в Онгудайском районе, около рек Урсул и Катунь, на высоте 150 метров.